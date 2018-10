Kaos på motorvej efter dødsulykke

Indsatsleder beskriver oprydningen efter en dødsulykke på E45 Sønderjyske Motorvej som ”kaotisk”.

En stor oprydningsindsats er lige nu i gang på motorvej E45 i mellem afkørsel 67 og 68 efter en alvorlig ulykke sidst på eftermiddagen.

Ulykken, som skete kort efter klokken 17 mandag eftermiddag, involverede tre lastbiler og en personbil. Chaufføren i den ene lastbil blev dræbt ved ulykken, som skete, da han kørte op bag i en kø, der var under langsom afvikling efter et uheld, der skete lidt længere sydpå mandag morgen.

Lige nu er det ét stort kaos, og der opstår hele tiden nye udfordringer. Christian Lehmann, indsatsleder, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Yderligere to mennesker blev alvorligt kvæstet ved ulykken, hvor en personbil blev klemt inde mellem to af de tre lastbiler.

Motorvejen er helt spærret i sydgående retning, og i det nordgående spor er kun ét spor farbart.

- Lige nu er det ét stort kaos, og der opstår hele tiden nye udfordringer, fortæller indsatsleder ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Christian Lehmann til TV SYD.

Langvarig oprydning

I forbindelse med redningsarbejdet er en kran ankommet til ulykkesstedet.

- Det er tunge opgaver, vi står med, og derfor skal vi have tungt materiel ned og hjælpe. Det er jo lastvogne, der mister lufttrykket og førerhuse, der er helt kvæstet. Og lastvogne med 30 ton på – det kræver noget power at fjerne dem herude fra, siger indsatslederen ved Brand og Redning Sønderjylland, Lars Krogh, til TV SYD.

Lastvogne med 30 ton på – det kræver noget power at fjerne dem herude fra. Lars Krogh, indsatsleder, Brand & Redning Sønderjylland.

Den ene af de tre lastbiler var læsset med slagteriaffald, som nu er spredt ud over store dele af kørebanen, mens en anden lastbil er fyldt med sand, som redningsmandskab er i gang med at læsse over i en lastbil, der kan fragte sandet væk. Samtidig venter man på en bil, som slagteriaffaldet kan læsses over i.

Foreløbig kan trafik sydfra passere langsomt forbi ulykkesstedet i ét spor. Bilister, der kommer nordfra, bliver ledt af motorvejen ved afkørsel 67, Haderslev Nord.

For de bilister, der sidder fanget i køen mellem afkørsel 67 og 68, kan det blive en lang aften.

Først skal indholdet i lastbilerne overflyttes og fragtes væk, dernæst skal bilerne fjernes fra vejbanen, og til sidst skal selve vejbanen gøres rent.

Politiets indsatsleder vurderer, at oprydningsarbejdet først er færdig efter midnat.

