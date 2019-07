Karate Kid fra Kolding klar til VM-kamp

Selvom Mille Fabricius Hansen fra Kolding ikke er danmarksmester i karate, har det lykkes hende at kæmpe sig til en VM-billet i Chile.

18-årige Mille Fabricius Hansen fik sig en overraskelse, da en mail tikkede ind på vej til karate-træning. Trods chancerne var små, var Mille blevet udtaget til VM i karate i Chile til efteråret.

Min mor havde købt is, vi kunne hygge os med, hvis ikke jeg kom med. Mille Fabricius Hansen, VM-deltager i karate

- Jeg havde jo søgt pladsen og gået og håbet i to uger. Men min mor og jeg troede ikke helt på det, så min mor havde købt is, vi kunne hygge os med, hvis ikke jeg kom med, siger Mille Fabricius Hansen til TV SYD.

Men de is blev aldrig nødvendige. Mille Fabricius Hansen én blandt tre kvinder i U21 kategorien, og er den, der har trænet karate kortest tid. Mille har derfor en B-rating, hvor de to andre har A.

Men da de to andre kvinder pludselig blev justeret ned til B-ratings ligesom Mille, stod alle tre kvinder nu lige. Derfor afgøres hvem, der tager VM-billetten, ud fra hvor mange point karateudøverne har fået til udtagelsesstævner i Polen og Skotland. Og her havde Mille flest point.

- Jeg er jo ikke engang danmarksmester, så det er lidt vildt. Jeg ringede også grædende til min mor, da jeg fik mailen, siger Mille Fabricius Hansen.

VM odds for en dansker i karate?

VM afholdes til oktober i Chile, hvor Mille sammen med omkring 15 andre danske karateudøvere rejser afsted for at markere Danmarks deltagelse.

Indenfor karate findes to dicipliner: Kamp og Kata. I kamp kæmper man mod en modstander, hvor i Kata performer man en serie af slag og spark, men uden en modstander. Mille stiller op i Kata.

- Jeg har aldrig været til hverken EM eller VM, og Danmark er ikke storfavoritter. Men man ser jo nogle gange som i dans, at dommernes smag skifter fra år til år. Så det bliver spændende at se, hvad de siger til mig i udlandet, siger Mille Fabricius Hansen.

I alt skal Mille gennem fire runder, hvoraf den fjerde er finalen. Blandt de typisk vindende nationer er Japan og Hong Kong, men på europæisk plan har Italien og Spanien også ry for at være rigtig gode.

- Man skal jo drømme stort! – Men jeg tror desværre ikke, jeg vinder medaljer. Men det kunne være fedt at klare sig gennem anden runde, siger Mille Fabricius Hansen.

Sponsorjagt: "Det jo ik' tennis"

Lige nu går karatepigen på handelsskole i Kolding. Men efter hun har færdiggjort sin uddannelse er forhåbningen, at hun kan være med til at være med til at gøre Danmark bemærket på i karateringen.

- Efter handelsskolen vil jeg gerne se, hvor langt jeg kan drive det. Så jeg drømmer om at vinde medaljer til EM eller VM. Og så er den helt store drøm jo OL en dag. I 2020 er karate på programmet for første gang nogen sinde. Så hvis det også bliver en del af programmet i 2024, kunne det jo være det vildeste at være med der, siger Mille Fabricius Hansen.

Indtil da, er der dog først et VM, der venter. Forud venter nu træning, træning - og sponsorjagt. For 18-årige Mille Fabricius Hansen kommer VM til at koste en del. Med flybilletter og hotel i 11 dage, står karatepigen overfor regninger op mod 25.000 kr.

- Det fylder meget med sponsorer. Det jo ikke så nemt, som hvis man spillede tennis. Men alt tæller, bare 500 kroner fra en lille virksomhed gør en stor forskel for mig, fortæller Mille Fabricius Hansen.