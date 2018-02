Karen Klint forlader Folketinget

Efter 20 år som folketingsmedlem meddeler socialdemokraten Karen Klint fra Vejle, at hun stopper ved næste valg.

Der skal et nyt navn på stemmesedlen hos Socialdemokraterne i Vejle Syd, når der skal sættes kryds ved næste folketingsvalg.

Partiets nuværende kandidat, 70-årige Karen Klint, genopstiller ikke ved næste valg.

- Jeg agter at passe på mandatet til sidste arbejdsdag. Der er nogle opgaver, jeg helst skal have fulgt godt i hus, og et par nye der skal søsættes, siger Karen Klint til netavisen Pio.

Det er bl.a. hendes alder, der har haft betydning for beslutningen om at trække sig.

- Efter 20 år kan man godt være bekendt at overlade stafetten til en ny, siger Karen Klint.

Nu skal afløseren findes

Karen Klint, har i følge netavisen Pio, meldt sin beslutning ud nu, da partiforeningen i Vejle har generalforsamling på mandag, og hun ønsker at give kredsen bedst mulighed for at finde en afløser.

En ny kandidat vil senest blive fundet den 1. oktober.

Karen Klint har siddet i Folketinget siden 1998, hvor hun i dag er kirkeordfører.