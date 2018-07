Karen pyntede sin hest for prinsessen

Karen Lausten på 12 år red søndag forbi de kongelige ved Gråsten Slot med en buket blomster.

Det var det perfekte vejr i Gråsten i dag, da Kronprinsfamilien ved middagstid stillede sig op ved indgangen til Gråsten Slot for at tage imod det årlige ringrideroptog.

For en af de mange ringridere, 12-årige Karen Lausten fra Gråsten, var det en helt speciel begivenhed.

- Jeg har flettet min hest og puttet blomster og sløjfer og glimmer på den, fortalte hun til TV SYD efter optoget.

Den unge rytter havde som flere af de andre også en buket blomster med.



- Dem gav jeg til prinsesse Isabella, og hun sagde tusind tak, fortalte Karen, der i år var med for anden gang.

Hun red på hesten Pil, som hun deler med sin kusine.

Ringriderformand tilfreds



Om man er ung eller ældre, bliver det at stige på hesten på en dag som i dag og ride op til de kongelige aldrig rutine. Heller ikke for en erfaren ringrider som Bo Hansen, som er formand for Gråsten Ringriderforening.

- Man har jo sådan lidt kriller i maven. Det er altid en unik oplevelse, sagde han til TV SYD.

- Vores ringriderfest er den eneste som kan kalde sig kongelig, pointerer han.

