Karen ventede halvandet år på diagnose

Lang ventetid i psykiatrien gør sygdommen værre. Det ved en familie fra Kruså alt om. Det tog halvandet år at finde ud af, hvad datteren i virkeligheden fejlede.

Karen Pedersen var 13, da hun første gang kom i kontakt med sundhedvæsenet. Først fik hun diagnosen depression, men efter 18 måneders ventetid fandt lægerne ud af, at hun led af autisme.

- Ventetiden gør sygdommen meget værre, siger Karens mor, Anne Marie Pedersen til TV SYD

Der gik også lang tid mellem samtalerne og til al overflod fik Karen det meget værre af den antidepresive medicin, og hendes mor, Anne Marie Pedersen, måtte sygemelde sig for at kunne være hos sin datter døgnet rundt. Hun havde vendt op og ned på døgnet og familien var bange for at hun skulle gøre skade på sig selv, hvis hun var alene.

Ventetid gør sygdommen værre. Anne Marie Pedersen, mor til Karen.

Den lange ventetid på en rigtig diagnose har været dyr for Karen Pedersen. Det har blandt andet betydet, at hun gik ud af skolen og først nu som 21-årig er ved at tage folkeskolens afgangseksamen.

Idag går det meget bedre, og Karen har jævnlige samtaler med en mentor fra kommunen.

