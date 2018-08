Karl Aage: Det er et fantastisk initiativ

Det er vigtigt at drikke vand i sommerheden. Det har Skodborg Frivillige Brandværn sat sig for at minde de ældre borgere i området om.

I sin baghave i Skodborg sidder Karl Aage Jensen og nyder et glas saftevand. Den kolde læskedrik har to af de lokale brandmænd haft med. Når vejrguderne spår om helt op til 35 grader, er det nemlig vigtigt, at især de ældre borgere husker at drikke vand - og den mission har Skodborg Frivillige Brandværn i Vejen Kommune taget på sig.

- Det er et fantastisk initiativ. Det er der mange, der kunne lære noget af, siger Karl Aage Jensen, pensionist.

Karl Aage Jensen mener selv, at han drikker tilstrækkeligt med vand i sommerheden. Han får nemlig jævnligt et opkald fra sine børn, der kærligt minder ham om at skåle med sig selv.

- ‘Får du drukket noget, gamle?’ Sådan siger de til mig, når de ringer, griner Karl Aage Jensen.

Fra skovbrand til halsbrand

I løbet af sommeren har brandbiler landet over kørt ud for at slukke brande, der skyldes tørken, og Skodborg Frivillige Brandværn er ingen undtagelse. Men når marker og træer ikke står i lys lue, er der dog ingen tvivl om, at deres primære opgave er at hjælpe områdets borgere - også med væskebalancen.

- Det her skal vi have tid til. Vores borgere betyder alt for os, så selvfølgelig får vi det passet ind, siger Peter Schmidt, brandkaptajn, Skodborg Frivillige Brandværn.

Indsatsen begyndte med et opslag på Facebook, hvor de frivillige brandmænd opfordrede borgere i området til at kontakte brandværnet, hvis de kender ældre mennesker, der kunne have brug for brandmændenes visit.

- Jeg fik ideen en dag, hvor jeg sad derhjemme og svedte, og så tænkte jeg på, hvordan de ældre mennesker mon har det i varmen, fortæller Lynge Jakobsen, frivillig brandmand i Skodborg.

Mere end blot en slurk vand

Når de frivillige brandmænd banker på døren med papkrus og rød saftevand, er det ikke blot for at minde de ældre borgere om at drikke vand. Det er i lige så høj grad for at få en snak med dem og høre, om de har det godt.

- Man kan jo tage vand fra hanen, men der er også noget socialt i det, for vi vil gerne vise, at vi er her og snakker med dem, siger Peter Schmidt.

Karla Bundesen er også en af de ældre, som de frivillige brandmænd er blevet opfordret til at besøge. Trods de snart 93 år husker hun dog at drikke vand, men i dag nyder hun snakken med de to brandmænd.

- Jeg drikker møj, altså vand - ikke snaps og sådan noget. Ikke mere i hvert fald. Måske en enkelt kaffepunch, fortæller Karla Bundesen, pensionist.

