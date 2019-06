Kassem venter tålmodigt på sine jordbær i byens runde bede

Nye, runde haver inde i byen byder på gratis lokale afgrøder, som borgerne i Kvaglund-området må plukke og spise.

Kassem Mohamed går i 3. klasse på Kvaglundskolen og venter tålmodigt på, at hendes jordbær i det runde bed skal spire frem.

Hun og hendes klassekammerater har i månedsvis hjulpet med at fjerne græs og plante træer, så de nye spise-ringe i Kvaglundparken i Esbjerg tirsdag kunne indvies.

- Min yndlingsfrugt er jordbær, så jeg glæder mig bare til, at de kommer, siger hun til TV SYD.

Solbær, ribs, blåbær, hindbær, stikkelsbær, mynte, timian, rosmarin og oregano. Æbler, pærer, blommer og valnødder. Grønkål og persille. Listen over afgrøder i det nye projekt er alenlang.

Esbjergensere uden adgang til haver eller uden særlig viden om bynatur, har mulighed for at komme tættere på naturen. Og spise af den.

Kassem fra 3. klasse har sammen med sine klassekammerater været med til at etablere spiseringene i Kvaglundparken. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD

Pille i planterne

Kommunen har etableret “køkkenhaver” midt i Kvaglundparken, som også går under navnet “spiseringe” hentydende til formen på bedene med de mange forskellige afgrøder.

Meningen er at tilbyde gratis, nye råvarer og sanseindtryk, som beboerne i området kan tage med hjem. Alle må plukke, og der kan høstes fra forår til efterår. Information om arter, sorter og anvendelsesmuligheder placeres ved de enkelte afgrøder.

- Jeg håber, borgerne i området får et socialt samlingssted, hvor de kan dele opskrifter og bliver generelt oplyst om, at selvom man bor i lejlighed, kan man også få jord under neglene og komme ud at pille i planterne, siger udvalgsformand i Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen.

Hindbær kommer ikke fra køledisken

Formålet er at skabe et sted i Kvaglundparken, hvor det er muligt at få en forståelse for, hvor tingene kommer fra.

- Vi mener, det er vigtigt at få unge mennesker til at forstå, at hindbær ikke bare kommer nede fra køledisken i dagligvarebutikken.Så er det sådan set noget, der kommer ude fra naturen, siger Søren Heide Lambertsen.

Projektet “Spiseringe” har modtaget et tilskud på 100.000 kroner fra Friluftsrådet.