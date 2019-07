Drenge kastede med gajoler mod biler fra motorvejsbro.

To drenge "morede" sig sig søndag med at kaste gajol-pastiller efter forbipasseredne biler fra motorvejsbroen ved Kliplev.

Politiet blev tilkaldt og fik fat i de to drenge. Udover en kraftig formaning fra ordensmagten fik de to drenge lov til at ringe til deres forældre, mens betjentene i patruljevognen lyttede med. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.