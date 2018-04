Katja: Der skal meget til at overtale mig

Virksomheder og erhvervsuddannelser i Syd- og Sønderjylland åbnede i dag dørene for seks folkeskoleklasser. Ny kampagne skal inspirere de unge.

- Jeg vidste ikke, at der var nogen, der lavede det her. Nu forstår jeg bedre deres rolle i samfundet, siger Katja Andersen fra 8.C.

I dag fik 8.C fra Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup mulighed for at se, hvad de rent faktisk skal bruge matematik til i virkeligheden, da de besøgte virksomheden Nito i Haderslev.

En ny, landsdækkende kampagne 'Kloge Hænder' skal nemlig inspirere unge til at søge mod erhvervsuddannnelserne, og i dag blev seks klasser i Syd- og Sønderjylland inviteret på virksomhedsbesøg. Landet over deltager 700 elever i kampagnen sammen med 25 virksomheder og erhvervsuddannelser.

Vi vil gerne være med til at give de unge mennesker et bredt beslutningsgrundlag, når de skal træffe en beslutning om videre uddannelse. Martin Kragh, direktør, Nito

Godt for eleverne

Hos Nito håber de, at eleverne får en god oplevelse ved at være på besøg.

- Vi vil gerne være med til at give de unge mennesker et bredt beslutningsgrundlag, når de skal træffe en beslutning om videre uddannelse, siger Martin Kragh, der er direktør i Nito.

Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at vi kan komme til at mangle op mod 70.000 faglærte i 2025, og det er blandt andet grunden til, at Naturvidenskabernes Hus og Skolevirksomhedsnettet Tektanken har iværksat kampagnen, der skal skubbe unge mod en erhvervsfaglig udannelse.

Ændrer ikke meget

Selvom Katja Andersen i dag er blevet klogere på, hvad man laver hos Nito, så bliver hun ikke én af dem, der søger mod en erhvervsuddannelse.

- Jeg vil gerne være lærer eller pædagog. For at en person som mig skulle overtales til en erhvervsuddannelse, ved jeg ikke, hvad der skulle til, for jeg har en drøm om noget helt andet, siger hun.

