Katrine forelskede sig i sønderjysk - nu skal kærligheden bredes ud

Katrine Møller Madsens kærlighed til sønderjysk er så stor, at hun designer varer med sønderjyske udtryk i håb om at sprede dialekten.

- A ku mut dæ tæ do sprælle.

Syv sønderjyske ord var det, der fik Katrine Møller Madsen til at indse, at hendes kærlighed til den sønderjyske dialekt skulle deles med andre end bare hende selv.

- Da jeg hørte den sætning, grinte jeg så meget. Den betyder: Jeg kunne kysse dig, til du spræller, og jeg synes simpelthen bare, at den sønderjyske dialekt, udtrykkene og det hele lyder så morsomt, siger Katrine Møller Madsen.

Så derfor tog hun for fire år siden initiativet til at åbne en butik, hvor hun sælger varer med sønderjyske udtryk, begreber og ord. Alt sammen i håbet om at brede dialekten ud i et mere moderne rum.

- Jeg vil gerne have den sønderjyske dialekt ned fra de støvede hylder og gøre det legitimt, måske endda helt street at tale sønderjysk, siger Katrine Møller Madsen.

Katrine Møller Madsen sælger varer med sønderjyske udtryk i håb om at brede den sønderjyske dialekt ud. Foto: Mutmut.dk

Selvom man måske skulle tro, at hun er født ind i en sønderjysk familie, hvor æ sproch var hverdagstale, så kommer Katrine Møller nordfra.

For otte år siden flyttede hun fra Viborg til Aabenraa, og der gik ikke længe, før hun havde forelsket sig i de sønderjyske ord.

- Når to sønderjyder møder hinanden, så finder de sammen om sproget. De kommer i en slags familie. Sønderjyderne har en stærk fællesskabsfølelse, og det er sproget en markør for, siger hun.

Katrine ser det særlige i sønderjysk

Enkelte gange har hun oplevet, at folk har stillet spørgsmålstegn ved, om en person som hende, der ikke kommer fra Sønderjylland, nu også kan stå inde for at sælge varer med sønderjyske ord og udtryk.

Og Katrine Møller Maden kan måske netop se værdien i sønderjysk, når hun ikke kommer fra området, mener hun.

- Nogle gange skal der komme nogen ude fra og sige, at her er noget særligt, siger Katrine Møller Madsen.

Det har hun så gjort i fire år. Lige fra plakater til muleposer til T-shirts bliver lavet i sønderjysk facon med tanken om at bidrage til den stærke følelse, som sønderjyderne deler – og det har hun tænkt sig at blive ved med.

- Så længe det er sjovt, og folk bliver ved med at købe mine ting, så holder jeg butikken kørende, siger Katrine Møller Madsen.

Butikken Mutmut er fyldt med varer med sønderjyske ord, udtryk og begreber. Foto: Mutmut.dk