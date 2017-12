Katten Nando genforenet med familie efter fem måneder

Katten Nando forsvandt fra Tranbjerg midt i juli. Så flyttede hans familie og opgav ham. Men så dukkede han pludselig op i Hovedgård.

Katten Nando er en mere end almindeligt heldig kat. Efter fem måneder som hjemløs er han endelig blevet genforenet med sin familie. Men ikke før han havde gennemført en over 20 kilometer lang vandring fra Tranbjerg ved Aarhus til Hovedgård i Horsens Kommune.

Han forsvandt midt i juli. Dengang boede Karina Solberg, hendes mand og deres yngste barn i Tranbjerg, men stod for at skulle flytte til Hammel.

- Der var flyttekasser overalt, og det var et værre postyr, så en dag kom han bare ikke hjem, fortæller Karina Solberg til TV SYD. Og så måtte familien flytte uden Nando.

- Vi troede, han var blevet kørt over. Vi troede aldrig, vi skulle se ham igen, siger Karina Solberg.

Tirsdag eftermiddag var Suzan Ranthes 10-årige søn på vej hjem fra skole i Hovedgård, da han mødte en mager og udsultet kat. Den fulgte ham hjem, og da Suzan Ranthe kom hjem, inviterede de den ind i varmen og gav den noget at spise.

Det lykkedes Suzan at finde frem til den dyreklinik, hvor katten var blevet øremærket. Klinikken ligger i Tranbjerg - over 20 kilometer nord for Hovedgård, hvor Suzan og hendes søn havde fået besøg af den sultne kat.

- Den har jo gået nok 25 kilometer, og den så både beskidt og meget sølle ud, fortæller Suzan Ranthe til TV SYD.

Suzan Ranthe afleverede næste dag katten på dyreklinikken i Tranbjerg. De lovede at tage kontakt til kattens ejere.

Onsdag aften ringede de taknemmelige katteejere til Suzan.

Karina Solbergs tre børn var lykkelige for at få deres elskede Nando tilbage. Foto: Karina Solberg, privatfoto

- De var bare så glade for at have fået ham hjem, fortæller Suzan Ranthe, der ikke føler, hun har gjort noget særlig heltemodigt.

Det er Karina Solbjerg og hendes mand og tre børn nok ikke enige i.

- Vi blev simpelthen så glade. Vi havde opgivet ham, siger Karina Solberg.

Her bliver Nando genforenet med familiens hund. Foto: Karina Solberg, privatfoto

Det halve år på farten har tæret på den 8-årige kat.

- Han er jo meget tyndere, end sidst vi så ham, så nu skal han på fedekur og have masser af nus og kærlighed, siger en glad Karina Solberg.

Nando er blevet tjekket af dyrlægen. Han er underernæret og skal fedes op, men ellers er han sund og rask.