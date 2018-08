Nabo til jernbaneoverskæring: Kedeligt det skulle koste menneskeliv

Evald Johnsen er nabo til de jernbaneoverskæringer, som nu bliver sikret og lukket efter en dødsulykke i juni. Kedeligt, at det skulle koste menneskeliv, før det blev gjort, mener han.

Evald Johnsen har oplevet problemerne med de usikrede jernbaneoverskæringer i Sig ved Varde på tætteste hold. Han bor lige ved overkørsel 161, som nu bliver sikret med bomme og blink. Han glæder sig over, at der kommer sikring af overkørslen og lukning af overkørslerne 162 og 163:

- Det er da ikke for tidligt. Det skulle allerede være kommet i 2016, men på grund af pengemangel kom det ikke, siger Evald Johnsen.

Udover et nyt signalsystem er overkørsel 161 netop blevet opgraderet med et Fuld Stop-skilt. Desuden bliver der inden for de kommende uger opsat fartdæmpende vejbump, og så snart de er oppe, bliver overkørslerne 162 og 163 nedlagt. Det sker efter en kollision mellem en minibus og et tog i overkørsel 163 tirsdag den 19. juni, hvor to mennesker blev dræbt.

- Det er da kedeligt. Det kunne have været undgået, hvis man havde gjort det efter planen i 2016, siger Evald Johnsen.

Minibussen, der kørte for Flextrafik, ville passere den ubevogtede jernbaneoverskæring, hvorved de to personer i minibussen blev dræbt på stedet. Der var tale om bussens 55-årige chauffør fra Juelsminde og en 80-årig kvindelig passager fra Holstebro, der havde været på besøg i Sig-området. Jernbaneoverskæringen var dengang ubevogtet med manuelle bomme, som trafikanter på vejen selv skulle løfte og sænke.

