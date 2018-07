Strandbingo - så kommer du ikke til at kede dig på stranden

Sommervejr er strandvejr, men hvad skal du få tiden til at gå med på stranden? Det har vi et forslag til.

Det danske sommervejr giver rig mulighed for en tur på stranden, hvor du kan nyde solens stråler og blive kølet ned i havet.

Men hvis du er ved at være lidt træt af solbadning, boglæsning, svømmeture og sandslotsbygning, så har vi her et forslag til, hvad du kan få tiden til at gå med: Strandbingo.

Du kender måske legen fra lange køreture, men hvorfor ikke overføre den til strandturen?

Reglerne er simple: Se, om du kan finde alle tingene på bingopladen. Hvis I er flere, så vinder den, der først kan krydse alle tingene af.

Print pladen ud, gem billedet på din telefon, eller find denne artikel frem, når du er på stranden. Så skulle du gerne være underholdt i noget tid. Kan du finde alle ni ting?

Foto: Jacob Sejer Kristensen / Infogram