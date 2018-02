Kender du disse figurer?

Efter en ransagning i januar måned blev en mand anholdt og mistænkt for indbrud i privat beboelse og sommerhus.

Et armbånd lavet af en serveringsske i tretårnet sølv. Det er blandt andet én af de genstande, som blev fundet ved en ransagning af en bil tidligere på året.

Syd- og Sønderjyllands Politi, områdecenter Nordøst i Haderslev, anholdte den 26. januar 2018 en mand, som mistænkes for indbrud i privat beboelse og sommerhus, skriver de i en pressemeddelse.

Kender du disse ting?

Bilen gemte på flere genstande, der vækkede politiets mistanke. Fire figurer i et natur-materiale og et ske-armbånd. Tingene blev alle fundet i en lys læderpung med en brun læderrem som lukning på posen.

Det var dog ikke de eneste genstande, politiet fandt i bilen. Der blev også fundet to ældre fotoalbums, og politiet mener, at de to albummer kan relatere sig til slægtsforskning.

Hvis du kan genkende de fundne ting, skal du kontakte: Kristian Harbo Sørensen, tlf. 72 58 46 83.