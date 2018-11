Tom Buk Swienty: Kender du sønderjyske søfolks krigsskæbne i Afrika?

Succesforfatteren Tom Buk Swienty søger nu efterkommere til sønderjyske søfolk, der under 1. Verdenskrig deltog i en hemmelig mission til Afrikas indre efter en 25.000 kilometer lang sørejse.

Under 1. verdenskrig blev 30.000 sønderjyder sendt til både vestfronten og østfronten. Men for omkring 30 sønderjyder blev krigen kæmpet meget langt hjemmefra.

I januar 1915 sendte Tyskland skibet Kronborg afsted. Forklædt som et neutralt dansk skib for at undgå den engelske blokade.

Er du efterkommer eller kender du på anden vis noget til de sønderjyske søfolks videre skæbne, så vil jeg meget gerne høre om det.

Kronborg stævnede ud fra Wilhelmshafen - ombord var der gemt ammunition og forsyninger, som skulle hjælpe tyske tropper langt fra Europa. Turen gik ud i Atlanten, op under Island, ned gennem Atlanten, syd om Afrika og til destinationen den tyske koloni i det nuværende Tanzania.

Kronborg skulle komme Königsberg, tyskernes enlige krydser i Det indiske Ocean ud for den østafrikanske kyst til undsætning med friske våbenforsyninger. Königsberg var jaget af den engelske flåde og var søgt ind i Rufiji-floden i Tysk Østafrika (Tanzania), hvor det lå i skjul.

Kort før Rufiji-flodens munding blev Kronborg indhentet af en britisk krydser og skudt i brand. Det lykkedes besætningen at redde sig i land og få det meste af lasten med.

Besætningen inklusive de 230 sønderjyder blev snart indrulleret i von Lettows guerillahær på 2.000 mand, der legede kispus med næsten 200.000 britiske modstandere igennem urskov, sump, bjerge, ørkener og savanne. Det lykkedes aldrig englænderne at nedkæmpe von Lettow, og hans gruppe var den eneste tyske hærstyrke, der aldrig overgav sig.

Denne utrolige historie har forfatteren Tom Buk Swienty nu kastet sig over - og han efterlyser nu efterkommere til de sønderjyske søfolk. Deres navne kan findes her.

- Er du efterkommer eller kender du på anden vis noget til de sønderjyske søfolks videre skæbne, så vil jeg meget gerne høre om det. Send mig en mail, siger Tom Buk Swienty.

"En sønderjysk Safari" er arbejdstitelsen for bogen, som Tom Buk Swienty forventer er færdig senest i 2022.

