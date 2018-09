Kendis-ambassadør på vej til Kolding – og han glæder sig

Rufus Gifford afslører på de sociale medier, at han skal se den tidligere amerikanske præsident holde foredrag i Danmark fredag.

- Kan ikke vente med at komme tilbage.

Ordene er fra Twitter og Instagram og kommer fra amerikanske Rufus Gifford.

Han er nemlig på vej til Kolding for at se sin tidligere chef, USA’s 44. præsident, Barack Obama, holde foredrag på Syddansk Universitet (SDU).

Det er ikke første gang, at 44-årige Rufus Gifford besøger vores del af landet. Og Danmark er i det hele taget alt andet end fremmed for Gifford, der fra 2013 til 2017 var ambassadør for USA i Danmark under Obamas præsidentembede.

Livslange venner af Danmark

Gifford har aldrig lagt skjul på, at han er glad for Danmark. Og tilhørsforholdet blev faktisk så stærkt, at han i oktober 2015 valgte at blive gift med sin partner Stephen DeVincent på Københavns Rådhus.

- Den tilknytning, vi har fået til danskerne, og som betyder utrolig meget for os, er faldet os meget naturligt. Det er jeg meget taknemmelig for, sagde Gifford til tv2.dk tilbage i november 2016, inden han og Stephen DeVincent flyttede fra hjemmet i Charlottenlund.

- Vi vil være livslange venner af det her land. Det er der ingen tvivl om.

- Velkommen hjem

Gifford medvirkede også i tv-serien ’Jeg er ambassadøren fra Amerika’, som oprindeligt blev sendt på DR og efterfølgende blev tilgængelig på Netflix – og det er formentlig en af årsagerne til, at han blev særdeles populær blandt danskerne.

Og populær er han stadig at dømme ud fra reaktionerne på det seneste opslag på de sociale medier om det kommende besøg i Kolding.

- Velkommen hjem. Du har været savnet, er en kommentar, der går igen mange gange ned gennem kommentarsporet på Instagram.

Obamas fjerde besøg i Danmark

Når Obama kommer til Kolding fredag, er det ifølge tv2.dk fjerde gang, han besøger Danmark – og første gang som tidligere amerikansk præsident.

Da Obama som siddende præsident i september 2009 var på besøg i Danmark i forbindelse med Den Internationale Olympiske Komités (IOC) udvælgelse af OL-værtsby 2016, afslørede han, det ikke var hans første besøg i landet.

I december samme år vendte præsidenten tilbage i forbindelse med klimatopmødet COP15 i København.

Obama holder fredag formiddag foredrag for blandt andre studerende og erhvervsledere på SDU. Overskriften for mødet er ’A Conversation with President Barack Obama’ - en samtale med præsident Barack Obama på dansk. Her får du et bud på, hvad han vil tale om.

Det har ikke været muligt for TV SYD at få officielt bekræftet, om Rufus Gifford står på gæstelisten til arrangementet.