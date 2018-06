Ketchup-tricktyv skal 21 måneder i fængsel

En rumænsk mand er som den fjerde i stor svindelsag idømt 1 år og 9 måneders fængsel for omfattende afluring af pinkoder og tyveri af betalingskort. En klat ketchup har spillet en stor rolle ved de mange tricktyverier.

Dommen er den fjerde i et stort sagskompleks mod seks rumænere, fire mænd og to kvinder, der er tiltalt omfattende afluring af pinkoder og tyveri af betalingskort over det meste af Jylland med et udbytte på mindst 600.000 kroner.

Rumænerne opholdt sig i et sommerhus i Blåvand, havde lejet biler og arbejdede ifølge tiltalen i to hold.

De aflurede i forretninger ældre menneskers pinkoder til betalingskort - og derefter blev ketchup-tricket taget i anvendelse.

Mange af de udsete ofre fik afledt opmærksomheden ved, at der blev sprøjtet en klat ketchup på deres tøj - og derefter undskyldte rumænerne højlydt mange gange - og ville tørre ketchuppen væk. Den opståede forvirring brugte de til at stjæle betalingskortene og foretage hævninger eller køb på dem.