KIF bliver i den bedste række

KIF Kolding er at finde i landets bedste håndboldrække i næste sæson. Tønder tabte to kampe i træk og bliver i 1. Division trods god fight.

Store bededag bliver forbundet med varme hveder og en forårsfridag. Men dagen er oprindelig - helt bogstaveligt - tiltænkt som en dag med bøn og faste, hvor man skulle afholde sig fra arbejde.

Og måske flere tilskuere havde brugt dagen på at folde hænderne og sende en tanke til den høje herre i himlen med en drøm om en sejr til netop deres hold.

For selvom dagen er en fridag, så havde Kolding og Tønder trukket i det henholdsvis hvide og røde arbejdstøj i jagten på en sejr i den tredje og afgørende kamp om en plads i landets bedste række. Den første kamp sluttede med en sejr til holdet fra Tønder, der foran 4000 tilskuere i Kolding vandt 23-25. Med ryggen mod muren tog Kolding til Tønder og rejste sig med en overbevisende sejr på 19-29.

Aftenens opgør mellem de to mandskaber var en direkte kamp om en adgangsbillet til at spille i landets bedste håndboldrække i næste sæson.

Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

Tæt start

Kasper Irming fra KIF satte gang i håndboldfesten, da han scorede kampens første mål i et vellykket angreb. Tilskuerne var på fra første fløjt, og de rejste sig ved nærmest hver bevægelse på banen. Kolding-mandskabet bragte sig foran med to, men så trådte Tønder ind i kampen og satte en stopper for gentagelse af forrige kamps indledende fase. Pludselig var stillingen 2-2.

Efter fem minutter røg en Tønder-spiller i gulvet, da Olafur Gustafsson gik hårdt til ham i entackling. Dommerparret tog video til hjælp, men selvom de rødklædte Tønder-fans råbte på et rødt kort, så smed dommer Jesper Madsen i stedet to fingre i vejret.

Flyvende, fransk farvel

Kampen var den sidste for franskmanden Cyril Viudes, der gennem flere sæsoner har spillet i KIF Kolding. Han er holdets anfører og gik også forrest i aftenens kamp

Han kom først på bolden, da franskmanden fløj gennem feltet fra sin stregplads, greb bolden og sendte den bag målmanden. Efterfølgende opsnappede han bolden i forsvaret og satte gang i Koldings kontramaskine og pludselig var Kolding foran med 9-6.

Andreas Flodman, der scorede 11 mål i sidste opgør, scorede første mål efter 16 minutter, da han var den hurtigste spiller på en løs bold, men med to hurtige mål fra Ulrik Eggert og Lasse Nikolajsen kom udeholdet tilbage på 11-10.

Som det sidste i første halvleg gik KIFs Martin Mauer Larsen gennem Tønder-forsvaret og scorede et mål, mens fløjen Hans Martin Rasmussen fra Tønder fik forlænget pausen med to minutter for at gå for hårdt til Mauer.

Kolding kunne gå til halvlegen med en føring på 17-14.

Cyril Viudes blev hyldet inden kampstart Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

To tætte mandskaber

Kolding kom bedst fra start i anden halvleg, hvor både Kasper Irming og målmand Rickhard Frisk bidrog til en stærk start.

Morsten bragte Kolding foran med fem mål efter små seks minutter i anden halvleg. Men Tønder-holdet blev ved at hænge i og lignede et hold, der ville gøre alt for en sejr. I løbet af få minutter havde de hentet tre mål på KIF.

Kolding blev dog ved at holde gæsterne ude i strakt arm og med en scoring fra Morsten på straffekast kunne holdet ti minutter inde i anden halvleg se sig foran med tre mål.

Tønder tog teten

Man må tage hatten af for Tønder, der blev med at spille deres chance. For selvom Kolding virkede som et hold, der havde godt styr på det et godt stykke inde i anden halvleg, så tog det ikke længe for Tønder at bide fra sig for alvor.

Et hurtigt angreb efterfulgt af en kontra, og så var stillingen 21-21. Præcis den samme stilling som i den første kamp mellem de to hold i Sydbank Arena. Og da Kolding brændte chancen i den anden ende kunne Tønder bringe sig foran 21-22 efter at have været bagud i store dele af kampen.

Pludselig var det de hvidklædte Kolding-spillere, der var bagud. Flere tilskuere rejste sig og gestikulerede, mens andre rystede hovedet.

På det her tidspunkt begyndte hallen at fornemme, hvad det her ville ende med. To hold, der ikke vil give. To hold, der ville give alt. Der var lagt op til hæsblæsende afslutningen på kampen.

Kolding trak fra, da det gjalt

Med ni minutter tilbage af opgøret var stillingen 26-26. Kolding bragte sig foran igen, da Martin Mauer Larsen gik gennem forsvaret og bragte Kolding i førertrøjen med 27-26. Og da målmand Anders Petersen efterfølgende diskede op med en redning, så kunne Martin Mauer Larsen sende Kolding foran med to mål.

Herfra blev det bogstaveligt talt stolpe ud for Tønder, da Felix Kasch med raketfart banker bolden ind stolpen og ud over sidelinjen, så den igen røg i Koldings hænder, der kunne lægge yderligere afstand til Tønder. Og med en efterfølgende kontrascoring havde Kolding pludselig vendt opgøret på hovedet.

Felix Kasch og resten af Tønder måtte se sig slået af Kolding Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

Med fire minutter tilbage på uret havde Kolding scoret fire mål i streg og måltavlen viste 30-26 til hjemmeholdet. Og selvom Tønder tog timeout, så kunne holdet ikke udplacere Anders Petersen i målet. I stedet kunne Kolding bringe sig foran med fem. Og så blev der ellers stille blandt de medrejsende Tønder-fans.

Med to minutter tilbage kunne borgerne i Kolding godt lugte, hvad det her ville ende med. Et mareridtsnederlag fra den første kamp blev over to kampe vendt, og da Kolding var allermest pressede viste de, hvad de var i stand til.

Koldings fans kvitterede med klapsalver og kunne bruge de sidste par minutter på at hylde deres håndboldhelte, som de i fællesskab med har været så meget igennem med denne sæson.

Men det var glemt i Kolding i aften. Og for stund føltes det som om KIF igen havde vundet medaljer som så mange gange før. Men der var ingen medaljer at hænge om halsen – men der var visheden om at man igen i næste sæson skal spille håndbold, der hvor det for alvor er sjovt.

Og måske det virkeligheden betyder mere for KIFs selvbevidsthed end en medalje?