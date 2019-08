Håndbold: KIF Kolding begynder helt forfra - igen

På mange måder er det helt forfra i KIF Kolding elitehåndbold, der med nød og næppe reddede livet herreligaen i sidste sæson.

KIF Kolding præsenterede tirsdag formiddag truppen til den kommende sæson, der bl.a. byder på lokalopgør mod Fredericia HK, Sønderjyske og Ribe-Esbjerg HH.

Genrejsning er nøgleordet. Brian Stein, fomand, KiF Kolding Håndbold

Bag holdet er en ny organisation på plads efter sidste års tur til bunden. Een ting er dog gammelt nyt. Svenske Ulf Sivertsson er tilbage som cheftræner i Kolding.

- Genrejsning er nøgleordet for KIF Håndbold. Vi har inden sæsonstart fået ryddet gæld væk for 20 millioner kroner takket være forstående sponsorer og kreditorer. Vi er igen en ren lokal klub og skal overleve på at genskabe den gamle KIF-magi, siger bestyrelsesformand Brian Stein.

KIF Kolding står på egne ben. Det lokale bliver understreget i spillertrøjen, hvor Koldinghus og andre lokale bygningsværker er kommet med.

KIF-formand Brian Stein præsenterer spillertrupppen. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Forsigtige forventninger til ungt hold

Det unge hold skal nu spilles sammen og derfor er ledelsen meget forsigtige med at forvente store resultater i den nye sæson.

- Vi vil gerne nå med i medaljeslutspillet - men mindre kan også gøre det, hvis vi bare undgår at komme i nedrykningsfare, siger Brian Stein.

Den sportslige opgave ligger hos den tidligere succestræner i KIF Kolding, svenske Ulf Sivertsson. Han har fået en bredere KIF-trup at arbejde med – sammenlignet med den smalle trup, som gennemførte sidste sæson, der som bekendt endte med, at KIF Kolding efter tre heftige kampe mod TM Tønder akkurat bevarede pladsen i ligaen.

Fra sidste sæsons mandskab har KIF sagt farvel til to profiler, Kasper Irming og Cyril Viudes. Men til gengæld har klubben fået tilgang af fem nye spillere i form af bagspillerne Troels Vejby Jørgensen, Chris Jørgensen og islandske Arni Bragi Eyolfsson, stregspiller Benjamin B. Pedersen samt den svenske venstre fløj, Frederik Gustafsson.

Desuden er stamspillere som Mathias Thynell og Andreas Væver tilbage efter de skader, som holdt dem ude i slutningen af sidste sæson.

i denne sæson er oprykkeren Fredericia HK den geografisk nærmeste rival i ligaen, hvor KIF Kolding også kan se frem til en række lokalopgør med Sønderjyske og Ribe-Esbjerg HH.