KIF Kolding tæver Tønder og sikrer endnu en overlevelseskamp

KIF Kolding skulle vinde for at sikre en ny kamp om ligaoverlevelse, og det gjorde KIF i Tønder med ti mål.

Nerverne må have hængt uden på trøjerne.

KIF Kolding-spillerne formåede dog at vende presset til noget positivt, da klubben bankede TM Tønder 29-19 i en ren overlevelseskamp tirsdag.

Her havde KIF kniven for struben i returmødet med Tønder i kampen om en billet til herrernes bedst håndboldrække.

Tredje kamp fredag

KIF tabte den første kamp mod Tønder hjemme med 23-25, men formåede at slå igen og vinde returkampen sikkert.

Dermed skal de to hold ud i endnu et drabeligt møde, som spilles i Kolding den kommende fredag.

For KIF handler den tredje kamp om at sikre eksistensen i Herre Håndbold Ligaen endegyldigt efter 35 år som en uafbrudt del af det fornemme selskab.

Familievideo for motivation

Kolding rykkede op i den bedste række i 1984 og har været der siden med 14 danske mesterskaber som resultat.

KIF virkede stærkt motiverede og stormede afsted fra første fløjt, og Martin Larsen øgede til 3-0 for gæsterne, som efter et kvarter var foran 6-2, og Andreas Flodman øgede til 9-3 for KIF.

Måske var spillerne yderligere motiverede af, at træner Lars Rasmussen ifølge TV2 Sport inden kampen viste en video, der skulle sætte skub i holdets spillere. Her berettede familiemedlemmer og kærester om, hvad en forbliven i den bedste række betyder.

Nerver til sidst

Det var dog på banen, det hele skulle afgøres, og her fortsatte KIF med at spille for eksistensen i den bedste række ved at holde et seriøst forspring frem mod pausen.

KIF Kolding gik således til pause foran 16-8, og det lignede en kamp, hvor det hele skulle ramle fuldstændigt, hvis ikke gæsterne skulle løbe med sejren.

Martin Larsen hamrede bolden i mål til 19-10 for KIF fem minutter inde i anden halvleg, og med ti minutter igen var gæsterne i front med 24-17, og det virkede ikke til, at det skulle gå galt.

Godt nok reducerede Tønders Nikolai Emil Keller og Benjamin Holm med deres mål til 19-24, og da uafgjort var nok for Tønder, så var nerver hos gæsterne til at forstå.

Fem KIF-scoringer i slutfasen punkterede dog al spænding i kampen med 28-19 og få minutter igen, og dermed kunne begge hold fokusere på næste blodige slag om få dage i Kolding.