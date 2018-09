KIF-ledere forlader klubben efter økonomisk uro

Anders Oechsler og Lars Krogh Jeppesen, der var udset til at stå i spidsen for det nye KIF Kolding, forlader klubben. Det sker samme dag, som det kommer frem, at klubben er begæret konkurs.

Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at Anders Oechsler og Lars Krogh Jeppesen opsagde deres stillinger i slutningen af august og stopper hos KIF Kolding med udgangen af denne måned. Det skriver KIF Kolding tirsdag formiddag på deres hjemmeside.

Kort tid efter oplyste Håndbold Spiller Foreningen til Ritzau, at den har indgivet konkursbegæring mod KIF Kolding. Det sker på grund af manglende lønudbetaling til flere af klubbens tidligere spillere og ansatte.

Det er dog stadig tid til at undgå en konkurs, da sagen først skal behandles på mandag i skifteretten i Kolding.

Læs også Håndboldklub dropper københavnerbase

- Anders og Lars har ikke haft en ærlig chance for at udføre deres arbejde, siden de tiltrådte, da den bagudrettede økonomi har bremset for udviklingen af nye koncepter og salg mv., og de har været nødsaget til at bruge alt deres tid og ressourcer på gamle problemstillinger, siger KIF Koldings bestyrelsesformand Brian Stein i en pressemeddelelse.

Anders og Lars har ikke haft en ærlig chance for at udføre deres arbejde siden de tiltrådte, da den bagudrettede økonomi har bremset for udviklingen. Brian Stein, bestyrelsesformand, KIF Kolding

Med pressemeddelelsen i dag bekræfter KIF Kolding, at klubben trods en rekonstruktion i foråret, er i store økonomiske problemer. I slutningen af maj blev KIF Kolding København til KIF Håndbold og fik nye investorer og sagde efterfølgende farvel til Boesen-familien.

- Vi arbejder benhårdt på at finde nye folk samtidig med, at vi arbejder på at skabe et acceptabelt udgangspunkt for den fremtidige drift, siger bestyrelsesformand Brian Stein.

Anders Oechsler på sin første arbejdsdag den 1. juli på KIF’s kontor i Sydbank Arena. Foto: KIF Kolding

Anders Oechsler havde sin første arbejdsdag den 1. juli på KIF’s kontor i Sydbank Arena. I stillingen som kommerciel ansvarlig samt salgs- og marketingschef skulle han sammen med Lars Krogh Jeppesen, som er salgs- og sportsansvarlig, skabe fundamentet for, at det nye KIF Kolding kom tilbage til toppen af dansk håndbold.

Nu mindre end tre måneder senere er de begge fortid i klubben, der nu har seks dage til at afværge en konkurs.

Læs også Lasse Boesen stopper i KIF Kolding