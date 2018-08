Kinesisk tv-hold på fransk visit

Kina fylder meget for Danfoss og omvendt. I hvert fald i de byer, hvor virksomheden slår sig ned. Danfoss beskæftiger 5.000 mennesker i Tian Jen, og bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen har fået en medalje fra byen.

I dag var et tv-hold fra en landsdækkende kinesisk tv-station på besøg i Nordborg for at tegne et portræt af firmaet og manden.

- Vi sponsorerer ikke i Kina, så det er fint at få omtale ad den vej. Det virker bedre, at de fortæller om os, end at vi selv bruger penge på reklame, siger en tilfreds bestyrelsesformand, Jørgen Mads Clausen i dag til TV SYD.

Det virker bedre, at de fortæller om os, end at vi selv bruger penge på reklame. Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand, Danfoss

- Omtalen og medaljen betyder, at alle døre åbner sig for os i Beijing, fortsætter bestyrelsesformanden.

Kina er Danfoss' næststørste marked, lige efter USA og lige foran Tyskland, men i løbet af få år, så bliver Kina det største marked for os, spår Jørgen Mads Clausen.

Læs også Danfoss stormer frem i Kina

Også vicedirektøren for Danfoss China, Alfred Chen, var i Nordborg i dag. Og han ser store muligheder for Danfoss i det kinesiske marked.

- I løbet af de næste år vil endnu flere kinesere flytte til byen i millionvis. Det vil øge efterspørgslen efter miljøvenlig varme og kølesystemer til fødevareindustrien og supermarkeder.