Kiosknavn skyld i nabokrig

"Grønnedalens Kiosk" og "Grønnedalens Kiosk 1": Både navn og adresse på to kiosker i Vejle ligger tæt op ad hinanden, og det giver anledning til strid.

Klos op ad hinanden står to røde murstenshuse. På adressen Løget Center 10 byder isskilte og lottoreklamer kunderne velkommen i Grønnedalens Kiosk 1. Går de handlende få meter længere hen ad gaden nummer 8 ligger endnu en kiosk: Grønnedalens Kiosk.

Navnene på de to kiosker giver ikke kun anledning til forvirring hos kunderne, men også til strid mellem familien Arefi og familien Wardag.

- Det har heddet Grønnedalens Kiosk siden 2004, så det er vores navn, siger Hamid Wardag, mens Omid Arefi mener, navnet tilhører hans familie.

- Vi har patent på Grønnedalens Kiosk, og derfor mener vi, det tilhører os, siger han.

Flyttede for billigere husleje

Familien Wardag åbnede Grønnedalens Kiosk i 2004 på Løget Center 10. Et årti senere udlejede familien sin kiosk til familien Arefi, som valgte at flytte til nye lokaler, der var billigere i husleje.

Beslutningen om at flytte kiosken og navnet få meter ned ad vejen er familien Wardag uenig i.

- Jeg mener altså, det er os, der har retten til navnet, for vi lejede kun butikken ud til familien Arefi, siger Hamid Wardag.

De identiske kiosklokaler i Løget Center 8 hedder i dag Grønnedalens Kiosk, og Omid Arefi synes ikke, at flytningen de få meter er noget, familien Wardag skal blande sig i.

- Når man køber en kiosk, så køber man også navn og inventar, og at vi så vælger at flytte placering, kommer i sidste ende ikke familien Wardag ved. Bare fordi familien Wardag ejer bygningen, betyder det ikke, at det er der, vi skal være, siger Omid Arefi.

Ender formentlig i retten

Efter familien Arefi åbnede Grønnedalens Kiosk i november 2018, stod familien Wardag tilbage med tomme lokaler, og derfor slog de dørene op til Grønnedalens Kiosk 1 i starten af året.

Det er ikke kun navnet mellem de to naboer, som betyder noget. Hamid Wardag mener også, det påvirker indtægterne.

- Striden er ikke god, for både familien Arefi og os selv mister omsætning, siger han.

Ingen af familierne vil flytte, så retten til navnet og inventar bliver formentlig først afgjort i retten.

Kiosknavnene giver anledning til en kiosk-krig mellem familie Wardag og familie Arefi. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD