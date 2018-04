Kirkeprotest handler både om følelser og manglende demokrati

Mette Stimpel Stenled er initiativtager til protestgruppen "Red Bredballe Kirke" på Facebook,. Hun mener, at der både er følelser og manglende demokrati på spil, når mere end 500 borgere siger nej tak til en ny kirke i Bredballe

Det er ikke i orden, at et menighedsråd bare beslutter, at ville bygge en ny kirke uden at høre sognebørnene først. Jeg synes, alle demokratiske processer er sat ud af spil. Mette Stimpel Stenled, initiativtager, Red Bredballe Kirke, Herlev

Mette Stimpel Stenled er initiativtager til ”Red Bredballe Kirke” på Facebook. Hun kan slet ikke se meningen med at rive den 111 år gamle og for hende smukke Bredballe Kirke ned til fordel for en ny og større kirke. Hun mener ikke, at sognets borgere er blevet hørt.

- Det er ikke i orden, at et menighedsråd bare beslutter at ville bygge en ny kirke uden at høre sognebørnene først. Jeg synes, at alle demokratiske processer er sat ud af spil, siger Mette Stimpel Stenled til TV SYD.

Hun mener også, at planerne om at gøre en ny og større kirke til et sted med events, der ikke er specielt knyttet til kirken, er et fejlskud:

- Jeg synes, at kirken er et religiøst sted, og når menighedsrådet forslår, at en ny kirke også skal have plads til events, så giver det ikke mening, mener Mette Stimpel Stenled og fortsætter:

- Desuden er det helt tosset rent økonomisk, at man vil bruge mange millioner på en ny kirke, når der er en kirke, som har stået her i 111 år.

Der er også følelser på spil

I dag bor og arbejder Mette Stimpel Stenled på Sjælland, men hun er opvokset i Bredballe med tæt tilknyning til kirken, hvor hun sang i kirkekoret, fra hun var 9, til hun var 17 år. Hun er både konfirmeret, gift, og hendes barn er døbt i Bredballe Kirke.

Tanken om at kirkegården i en lang periode skal være en byggeplads, kan jeg slet ikke forlige mig med Mette Stimpel Stenled, initiativtager, Red Bredballe Kirke, Herlev

Hun indrømmer, at det også handler om følelser, når hun ikke synes, at den gamle kirke skal erstattes af en ny.

- Ud over at jeg er kommet meget i kirken i hele min barn- og ungdom, så ligger mine bedsteforældre også begravet på kirkegården. Tanken om at stedet i en lang periode skal være en byggeplads, kan jeg slet ikke forlige mig med.

Mette Stimpel Stenled kunne ikke deltage i dagens kirkefrokost.