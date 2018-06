Kirke, runesten og gravhøje er ikke nok: Jelling vil have mere verdensarv

Museet Kongernes Jelling har søgt om at få palisadehegnet på UNESCOs liste for verdensarv.

Kirken, runestenene og gravhøjene i Kongernes Jelling er erklæret verdensarv, men det er ikke nok.

Nu har museet søgt om at få palisadehegnet på UNESCOs berømte liste.

Palisadehegnet indrammer det, som i forvejen er verdensarv, så det er oplagt også at få det med på listen. Morten Teilmann-Jørgensen, Museet Kongernes Jelling

- Palisadehegnet indrammer det, som i forvejen er verdensarv, og det er et af de største byggerier fra vikingetiden, så det er oplagt også at få det med på listen, siger Morten Teilmann-Jørgensen, der er formidlings- og eventansvarlig for Public Programmes and Events i Kongernes Jelling.

- Nu har vi nok viden til at få palisaden på listen

De første spor efter palisaden blev opdaget i 2006 - altså længe efter, at kirken, runestene og gravhøjene i 1994 blev verdensarv.

Først i 2013 fandt arkæologer lidt trækul, der gav ny viden om hegnet. Der viste blandt andet, at palisadehegnet er fra cirka år 900 og dermed fra vikingetiden med Gorm den Gamle og Harald Blåtand.

- Vi mener at have så meget viden om hegnet nu, at vi kan få det på listen over verdensarv. Derfor søger vi først nu, siger Morten Teilmann-Jørgensen.

Palisadehegnet er cirka 360 meter på hvert led og indrammer et areal på 12 fodboldbaner.

Det har bestået af lodrette og tætstillede kraftige planker med forstærkning for hver 1,5 meter. Stolpehullerne har været op til 1,5 meter dybe med stenpakninger og lerjord omkring på begge sider, så det har været et særdeles solidt hegn.

Museet i Jelling regner med at få svar på ansøgningen senest på søndag.

Verdensarv i Syd- og Sønderjylland Christiansfeld

Byen blev grundlagt i 1773 af de tyske herrnhutere (Brødremenigheden) på foranledning af Kong Christian VII.

Jellingstenene, der også kaldes Danmarks dåbsattest. Her er det mejslet ind, hvordan Kong Harald omkring år 965 kristnede danskerne.

Vadehavet er et af verdens 10 vigtigste vådområder, hvor tidevandet to gange i døgnet flytter enorme vandmasser og danner basis for et helt unikt dyreliv. I alt har Danmark syv attraktioner på UNESCOs verdensarvsliste. Se dem her.

