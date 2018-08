Kiwier henter inspiration på klimavej

Klimavejen Lille Dalbyvej ved Hedensted er den første af sin art i verden. Derfor så en delegation fra New Zealand tirsdag nærmere på vejen.

- I er førende i verden indenfor vandafledning. De opfindelser, som vi hører om i dag, er de bedste i verden.

Sådan sagde borgmester Rachel Reese fra byen Nelson i New Zealand til TV SYD under sit besøg i Hedensted Kommune.

Hun er sammen med en delegation på 10 personer taget til Danmark for at se på en række klimavenlige løsninger. Herunder klimavejen i Lille Dalby, der en del af klimaprojektet Coast to Coast Climate Challenge. Den er den første i verden der kombinerer vandafledning og jordvarme. En løsning på en af tidens store udfordringer.

- Klimatilpasning er relevant i hele verden. Det regner mere og mere, og vi har udfordringer med, hvordan vi skal håndtere det, fortæller klimakoordinator i Hedensted Kommune, Merete Valbak.

Vejen fungerer sådan, at når regnen falder, så siver vandet ned igennem små huller i hele vejstykket. Under asfalten er der lagt jordvarmeslanger, der varmes op af det regnvand, der siver ned gennem asfalten - og de sender varmt vand videre til radiatorerne i den nærliggende børnehave, Børnehuset Lille Dalby.

Skitse af hvordan den nye klimavej fungerer. Foto: Hedensted Kommune

- Vi kan lære en hel masse af jer. Vand er et stort emne i New Zealand – som er omgivet af vand. Vi kan lide jeres tilgang til udfordringen, og også måden I involverer det lokale samfund på. I er de bedste i verden, siger Rachel Reese.

Borgmesteren fortæller, at de har haft tropiske storme i Nelson, der ligger på nordspidsen af sydøen i New Zealand. Det har fået deres øjne op for, at klimaændringer også rammer dem – og de derfor er nødt til at tage klimaforandringerne alvorligt. New Zealænderne ser derfor på en masse danske klimaløsninger. Blandt andet også i Juelsminde, Vejle og København.

Tirsdag besøgte de også Hedensteds nye Lidl-butik på hjørnet af Kirkegade og Dalbyvej. Her er parkeringspladsen også klimavenlig. Den permeable asfaltkonstruktion leder både regnvandet på parkeringsarealet og fra taget ind under asfaltbelægningen på p-pladsen - i stedet for at det bliver ledt ned i det eksisterende regnvandssystem.