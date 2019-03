Kjeld Kirk koster kassen som lego-figur

Sjælden figur af Lego-ejeren solgt for højt beløb på eBay. Kjeld Kirk Kristiansen er en spændende karakter, siger legetøjsforsker.

Den er ikke højere end en tændstikæske, men den er eftertragtet blandt legetøjssamlere.

Sidste lørdag blev en legofigur af Kjeld Kirk Kristiansen solgt på auktion på ebay.com. Den storsmilende minifigur blev solgt for den nette sum af 1425 amerikanske dollars. Det svarer til knap 9500 kroner.

Til sammenligning skal du normalt betale 29,95 kroner, når du køber en lykkepose med en almindelig minifigur fra Lego.

Kjeld og Skywalker

Der er flere gange lavet figurer af Legos topfolk, som bruger figurerne som et slags visitkort. Figurerne kan ikke købes i butikkerne og fremstilles i meget små oplag. Derfor ryger prisen op, forklarer legetøjsforsker Jørn Martin Steenhold fra Endelave.

Samlere går typisk efter karakterer som Luke Skywalker og Kjeld Kirk. Jørn Martin Steenhold, legetøjsforsker.

- Der findes to slags legetøjsfigurer. Den ene er funktionsfigurer som brandmænd, piloter og politifolk. Den anden er karakterer som Luke Skywalker - og Kjeld Kirk Kristiansen. Og legetøjssamlere går typisk efter karakterer som dem, siger Jørn Martin Steenhold.

Kirk har kæmpet

Det er logisk, at lige netop Kjeld Kirk Kristiansen sælges for op mod 10.000 kroner.

I begyndelsen var Kirk en lidt vag "figur" og playboy. Jørn Martin Steenhold, legetøjsforsker.

- Der er jo en glimrende historie knyttet til figuren. Som alle spændende karakterer har han udviklet sig og haft modgang, så han måtte kæmpe for sin sag. I begyndelsen var han en lidt vag "figur" og playboy, men han fandt jo de rigtige folk til at få Lego ud af krisen, siger Jørn Martin Steenhold.

God investering

Ligesom kunst kan legetøj være et investeringsobjekt.

- Der er ingen tvivl om, at mange ser sjældne legofigurer som en investering. Det er sikkert også en ganske god investering at købe Kirk, selv om prisen er op mod 10.000 kroner, siger Jørn Martin Steenhold.

Lige nu er en minifigur af koncernens administrerende direktør, Niels B. Christiansen sat til salg på eBay. Sælgeren forlanger 750 dollars, knap 5000 kroner.

- Det er nok sværere at få en høj pris for Niels B. Christiansen, for han er mere en grå eminence. Omvendt er det en sjælden figur, så for nogle samlere vil figuren være attraktiv, siger legetøjsforskeren.