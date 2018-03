Klassisk musiker dømt som kriminel - nu advarer hun andre

Australieren Rachel Bullen spillede i seks år obo i Esbjerg Ensemble. Hun er den første udlænding, der blev straffet for ulovlig undervisning. Nu advarer hun andre mod at komme til Danmark.

Danmark er et land, som australske Rachel Bullen aldrig vil glemme.

Hun fik en bøde på 50.000 kroner og blev dømt som kriminel, fordi hun spillede musik uden statens tilladelse. Nu opfordrer hun udlændinge til ikke at flytte til Danmark, skriver Politiken.

- Folk vil altid gerne høre om Danmark, når de opdager, jeg har boet der. Men når jeg fortæller min historie, tror de, det er løgn. Så bliver de chokerede. Det Danmark, de troede, de kendte, findes ikke, siger Rachel Bullen over telefon fra Melbourne, Australien til Politiken.

Rachel Bullen er klassisk musiker, og spillede i seks år obo i Danmark for kammerorkestret Esbjerg Ensemble.

Hun spillede fast i kammerorkesteret, men samtidig havde hun småjobs for andre orkestre og hun underviste i obo. Hun vidste ikke, at hendes arbejdstilladelse udelukkende gjaldt i Esbjerg Ensemble. Derfor kom det også som en overraskelse for hende, da hun pludselig fik en henvendelse fra politiet.

- Jeg blev ringet op af politiet, som spurgte, om jeg havde spillet koncert for Sønderjyllands Symfoniorkester. Ja, sagde jeg, og så fortalte han mig, at jeg havde brudt loven, sagde Rachel Bullen til TV SYD tilbage i september 2016.

Hele historien gjorde hende så vred, at hun nu er rejst hjem til Australien.

Sagen kostede hende en bøde på 50.000 kr. og en plet på straffeattesten. Det sidste kan betyde, at hendes karriere som musiker er ovre.

