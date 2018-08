Klassisk på højskole

280 amatørmusikere har i denne uge sat hinanden stæøvne på Askov Højskole. Det gælder den helt store musik. Og den lille.

Det myldrer med celloer, tværfløjter og waldhorn på Askov i denne uge. Det 70. amatørsymfonitræf er igang.

- Det betyder utroligt meget. Man kommer hjem med inspiration til resten af året, man møder ligesindede og der er mange kammermusikgrupper, der er startet her, fortæller Dina Gelfer-Jørgensen, formand for DAOS, der er arrangør.

Deltagerne er organiserede i 3 fulde symfoniorkestre, der spiller værker af Rachmaninov, Mahler og andre af de tunge drenge formiddag og eftermiddag. I pauserne og om natten flyder deltagerne rundt i løsere organiserede kammermusikgrupper, altså mindre grupper, typisk med 4 medlemmer, der spiller musik, der er skrevet for den besætning.

- Det er det eneste sted i Danmark, der er plads til os. Der er tre store sale, der er sovepladser nok, og så ligger vi for os selv, så vi kan spille døgnet rundt uden at genere naboerne.

Askov Højskole betyder så meget for amatørsymfonikerne, at da Askov for nogle år siden var i alvorlige, økonomiske vanskeligheder, gik deres forening ind og købte tre af husene på højskolen.

For at sikre at det kan fortsætte i mange år endnu, er der også et ungdomsorkester.