Klaus vil være vægter til han ikke længere kan gå

Klaus Thormann har været vægter i 11 år. Vægtere var datidens nattepoliti, og i denne weekend samles 27 vægtere fra hele landet i Vejle til vægtertræf.

I Danmark var det fra 1294 til 1902 vægternes opgave at opretholde ro og orden i byen, når borgerne slukkede lyset og gik i seng.

I øjeblikket jeg træder ud på gaden som vægter, så er jeg vægter, så er jeg ikke Klaus. Klaus Thormann, vægter.

I dag er Klaus Thormann vægter i Faaborg, og for ham sker der noget ganske særligt, når han tager vægteruniformen på.

- I øjeblikket jeg træder ud på gaden som vægter, så er jeg vægter, så er jeg ikke Klaus, fortæller Klaus Thormann.

En gammel tradition

Det er fjerde gang, Klaus Thormann deltager i det danske vægtertræf. Hans glæde ved rollen som vægter udspringer af den historie, der omgiver erhvervet. Når han går rundt på gaden i Faabrg og fortæller folk om byens historie, er det en gammel tradition han går i fodsporerne på.

- Det er nok min grundlæggende interesse for historie, som har drevet mig derhen. Plus at jeg holder utrolig meget af min by og gerne vil formidle viden om den til de, der kommer og besøger vores by, fortæller Klaus Thormann.

Bevæbnet med en morgenstjerne og i ført en kraftig overfrakke med blanke knapper og læderstøvler på fødderne gik vægterne gennem byens gader og holdt øje med forbrydelser, ildebrand og at gadebelysningen var intakt. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Bevæbnet med en morgenstjerne og iført en kraftig overfrakke med blanke knapper og læderstøvler på fødderne oplever Klaus Thormann altid, at folk er glade i vægternes selskab.

- Det er jo lønnen i sig selv, når man går rundt med folk, der virkelig gerne vil høre efter.

