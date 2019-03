Klimakamp for fuld damp i regnen

Silende regn satte ikke en stopper for klimastrejken i Esbjerg. Masser af skoleelever og studerende var med til at markere FridaysForFuture.

- Pas på vores jord vi råber i kor.

Slagordene de lød taktfast fra de strejkende unge, der i dag trodsede regn og blæst for at gøre politikerne opmærksomme på, at de kræver mere opmærksomhed på klimaet.

Foran rådhuset i Esbjerg blev der sunget, råbt og holdt taler. Altsammen som en del af den internationale klimastrejkedag, der i dag blev markeret i 112 lande.

Bror Moltesen Andreassen vil have politikerne til at gøre noget for klimaet nu. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

De strejkende unge er bekymrede for deres fremtid, som de frygter hænger i en tynd tråd, hvis der ikke snart bliver gjort noget for klimaet.

- Hvis der var en meteor, der styrede mod jorden lige nu, så tror jeg også, at de fleste ville smide hvad de havde i hænderne og gøre noget, og jeg ser den situation, som vi har i dag på samme måde. Derfor er vi nødt til at gøre noget, fortæller 20-årige Bror Moltesen Andreassen, der i dag droppede gymnasiet for at strejke.

Masser af strejker

Elever og studerende fra 27 forskellige byer i Danmark var med til at markere klimastrejken. Her i Syd- og Sønderjylland var der bl.a. også strejker i Ribe, Sønderborg, Kolding og Vejle.

Bevægelsen er inspireret af den 16-årige svenske skoleelev Greta Thunberg. Hun har gennem længere tid valgt at strejke fra skole hver fredag. Hun kæmper imod global opvarmning og for en grøn omstilling.

De unge holdt stand foran rådhuset trods den silende regn. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD