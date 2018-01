Kloakmestre: Ta' nu den skide uddannelse

Kloakbranchen sukker efter flere tusinde medarbejdere. Kloakmesse skal forsøge at gøre faget mere sexet.

Kloakmestrene landet over har rygende travlt. Det skyldes bl.a. klimaforandringer, og at byggeriet buldrer derudad. Samtidig mangler de arbejdskraft, fordi unge ikke har lyst til at gå ind i branchen.

På landsplan er der eksempelvis kun uddannet det halve antal rørlæggere det seneste år. Tallet er dalet fra 300 til 150 sidste år, og det giver problemer. Under titlen "Ta' nu den skide uddannelse" forsøger kloakmestrene at lokke flere unge mennesker ind i branchen.

Ordet ”kloak” er måske ikke så sexet. Tom Ewers, formand for brancheforeningen Danske Kloakmestre

- Ordet ”kloak” er måske ikke så sexet. Udfordringen er at få tiltrukket flere unge til vores fag. Men vi prøver at hype det med denne messe, siger Tom Ewers, formand for brancheforeningen Danske Kloakmestre, til TV SYD.

- Jeg vil påstå, at hver kloakmester i Danmark mangler en eller to medarbejdere, og der er i alt 2650 kloakmestre. Så vi mangler rigtigt mange, understreger han.

Ikke kun beskidt arbejde

En af de unge, Lars Østergaard, er i lære som anlægsstruktør hos virksomheden BHC A/S i Sønderborg. Han synes, det er et spændende fag.

- Det er jo ikke kun at grave i andre folks lort. Det er også at køre maskiner og lave jordarbejde, siger Lars Østergaard til TV SYD på kloakmessen i Fredericia.

Torsdag og fredag foregår den i Messe C i Fredericia, hvor der blandt andet afholdes DM i kloakarbejde. 138 udstillere og 3000 besøgende deltager i messen.

Branchen har lanceret hjemmesiden skideligeglad.dk, hvormed den forsøger at ændre sit image og nå ud med budskabet om, at det ikke kun handler om beskidt kloakarbejde.

