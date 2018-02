Klubleder: Kæmpeskridt at pakke kufferten for første gang

23 unge med en diagnose er fra en ungdomsklub i Hedensted afsted på hyttetur i vinterferien; mange af dem er hjemmefra for første gang i deres liv.

Det er helt normalt for danske børn at tage afsted i vinterferien. Enten på skiferie i Alperne eller de norske fjelde. Men for en lille gruppe børn i Hedensted Kommune forholder det sig lige omvendt. For mange af dem er det denne vinterferie første gang, de er hjemmefra i flere dage.

- De fleste af dem har aldrig været hjemmefra andre steder end skolen og klubben. Så det er et kæmpeskridt for dem bare at pakke kufferten, sige farvel til mor og far mandag morgen og tage af sted, fortæller Dorte Schwartz Jørgensen, der er den daglige leder af Club Hub i Hedensted, hvor børnene kommer fra.

Med en diagnose kommer man ikke så meget ud blandt andre, så derfor betyder det meget for de unge, at de også kan komme på vinterferie.

- Børnene ser jo deres familiemedlemmer og kammerater tage på lejrture og andre steder hen, og de kommer selv normalt ingen steder, siger hun til TV SYD.

Finde frem til ressourcer

Derfor rejste klubben penge gennem bl.a. tombola og hammerslag med hjælp fra forældre og personale. De samlede godt 14.000 kr. sammen til hytteturen, der foregår på Fyn lidt uden for Assens i vinterferien.

Ikke alene er det en udfordring at være væk fra forældrene. Det er samtidig en øvelse i at finde sine ressourcer frem.

- En af drengene var lidt ked af det i går. Da han vågnede i morges, var han bare så stolt, fordi han i aftes havde tvunget sig selv til at sove her. Han var ikke til at skyde igennem, fortæller Dorte Schwartz Jørgensen.

Club Hub Et klubtilbud til unge mellem 12 og 18 år med autismeforstyrrelser og ADHD.

De unge mødes hver tirsdag på Ungdomsgården i Hedensted fra efter skole til 20-tiden.

Diagnosen ikke i centrum

Børn med autisme har brug for regelmæssighed og omsorg. Men det betyder ifølge hende ikke nødvendigvis, at de ikke kan komme nye steder hen.

- Vi vil gerne bevise, at det kan disse unge mennesker godt, så længe der er tryghed og voksne omkring dem, som kan hjælpe dem videre på vej, siger hun.

- Vi går ikke op i diagnoser, vi går op i at møde de unge mennesker der, hvor de er. Og i at finde deres ressourcer frem og dyrke dem. En af pigerne er for eksempel enormt god til at bage. Og så tager hun nogle af sine venner med i køkkenet, og så behøver vi ikke nødvendigvis at være der. Det vokser hun af, og det vokser de andre af, mener klublederen.