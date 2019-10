Knæk Cancer-blomst flytter ind på kirkegård

Om få dage slutter en uge, som for mange er helt speciel.

Knæk Cancer Ugen får hvert år tanker, følelser og minder frem hos danskerne, og den vælger flere at markere ved at bære Knæk Cancer-blomsten.

Hos Skodborg Kirkegård i Rødding er blomsten flyttet ind i længere tid end blot én uge. Den er nemlig blevet til i gran og lyng, og så har den fået sin helt egen plads for at sætte fokus på kræften.

Det var kirkegårdens graver, der fik den idé, efter hans svoger døde af kræft i april i år.

- Han havde fødselsdag i tirsdags, og så snakkede jeg med min kollega om, hvordan vi kunne lave den her blomst, og så lagde vi en plan om hvordan og hvorledes, siger Peter Schmidt, der er graver på Skodborg Kirke.

Det er kirkegårdens graver, Peter Schmidt, der fik idéen til at lave Knæk Cancer-blomsten på Skodborg Kirkegård. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Blomsten bringer følelser frem

Lige da det sidste stykke gran var lagt, og blomsten var færdig, kunne graveren ikke lade være med at fælde en tåre.

- Jeg syntes, den var så flot, og jeg var så stolt over, hvad vi havde lavet, siger han.

Derfor skulle motivet selvfølgelig publiceres på Facebook med det samme, og også her har den været med til at få følelserne frem hos mange af Peter Schmidts venner.

- Jeg tror, at billedet har fået tæt på 500 likes, det er blevet delt 60-70 gange og så har det fået langt over 100 kommentarer, siger han og opfordrer til, at vi alle sammen bliver ved med at kæmpe og samle penge ind til kræften.

Knæk Cancer-blomsten kan opleves på Skodborg Kirkegård frem til foråret 2020.

I Rødding kan Knæk Cancer-blomsten Foto: Christian Kallenbach, TV SYD