Knallert med særlig lygteføring gik i politiets net

Politiet gjorde en usædvanlig fangst, da de i Esbjerg stoppede en knallert med to mænd og en stjålet PH-lampe.

En patrulje fra Syd- og Sønderjyllands Politi gjorde ved 8-tiden søndag morgen en usædvanlig fangst, da de var kaldt ud til flere anmeldelser om villaindbrud omkring Mølleparkvej i Esbjerg.

Det er jo i sig selv ulovligt at være to på en knallert . Men ovenikøbet sad den ene med en PH-lampe i hånden. Ivan Gohr Jensen, vagtchef, Syd - og Sønderjyllands Politi.

- Mens patruljen er ved at afsøge området, kommer en knallert kørende med to mand. Det er jo i sig selv ulovligt at være to på en knallert. Men ovenikøbet sad den ene med en PH-lampe i hånden, som en helt særlig lygteføring, fortæller vagtchef Ivan Gohr Jensen, Syd - og Sønderjyllands Politi.

De to mænd på henholdvis 21 og 22 år blev standset og anholdt. Nu er de sigtet for flere indbrud i området, hvor politiet formoder, at PH-lampen stammer fra.

