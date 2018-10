Knivtræf: Det er et kunsthåndværk

Flere hundrede mennesker tog i dag til Horsens for at deltage i knivtræf og DM i knivfremstilling.

Knive i alle mulige størrelser, former og farver ligger på borde og i montre i Industrimuseets haller. Lørdag og søndag er den store hal omdannet til et slaraffenland for kniventusiaster.

Dansk Knivforening afholder dansk mesterskab i knivfremstilling, og så kan man komme og vise sine egne fremstillede knive frem. I alt er 65 knive meldt til i syv forskellige kategorier.

- Der er så mange forskellige knive, og de har mange forskellige formål. Nogle kan bruges til jagt og fiskeri, nogle er designknive og kan ikke bruges til andet end pynt, og nogle kan foldes, siger museumsleder, Ole Puggard, Horsens Industrimuseum.

Selvom knivene er skarpe og ser ud som et våben, håber museumslederen, at folk får øjnene op for, at det er mere end det.

- Det er et kunsthåndværk. Det kræver meget at lave sådan en kniv. Mange ser det kun som et våben, der kun bruges til at slås, siger Ole Puggard.

Han anslår, at der allerede lørdag eftermiddag har været omkring 300 mennesker forbi.