Knud har fået nej til sin drøm i otte år. Selv kommunen bakker op

Knud Ribergaard vil plante en skov, men selvom den skal ligge på hans egen jord, og han selv betaler, får han gang på gang nej fra de kirkelige myndigheder.

Knud Ribergaard har en drøm.

Han vil plante 12 hektar skov på sin jord i Bottrup ved Ølsted. Til glæde for sig selv, men også byens borgere, som må bruge de rekreative områder.

- Jeg vil gerne lave en skov. Også for at sikre miljøet, når jeg ikke selv er her længere, siger han.

Men selvom Knud Ribergaard selv betaler for træerne - og skoven i øvrigt skal ligge på hans egen jord - har han nu i flere år fået nej til planerne.

- Det er vanvittigt, at jeg ikke selv må bestemme, hvad der skal være på min jord. Det er jo en krænkelse af den private ejendomsret, siger han.

Kirken, der ligger 300 meter væk, er problemet

Problemet er, at Knud Ribergaard bor ganske tæt på Ølsted Kirke, og skoven skal efter planerne plantes små 300 meter fra den hvidkalkede bygning.

Det ville der ikke være noget problem i, hvis det ikke var fordi, det gamle Vejle Amt i 1989 udfærdigede et notat, der sikrede sig ”mod uønsket skovrejsning”.

Notatet blev lavet for at sikre det frie indsyn til kirken, men Knud Ribergaard blev aldrig orienteret om notatet, der altså har afgørende betydning for, om han må plante en skov eller ej på sin grund.

- Det er mere end uretfærdigt. Da jeg overtager gården i 1979, er der slet ikke sådan en bestemmelse. Det bliver først vedtaget i 1989 - uden at jeg får besked, siger han.

Knud Ribergaards 12 hektar store skov skal ligge på hans egen jord - 300 meter fra Ølsted Kirke. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

Kommunen: Det er lidt strengt, at lokale kræfter sættes ud af spil

I otte år har Knud Ribergaard nu forsøgt at få lov til at rejse en skov. Uden held, selvom han får opbakning fra en uventet kant.

Hedensted Kommune har de seneste fire år forsøgt at få dispensation eller få ophævet notatet, men også uden resultat.

Det vækker harme hos de lokale politikere.

- Jeg synes egentlig, det er lidt strengt, at lokale kræfter sættes ud af spil, og jeg synes det er meget centralistisk, at det skal besluttes af nogle mennesker, der er meget langt væk fra virkeligheden, siger Lene Tingleff, der er formand for teknisk forvaltning i Hedensted Kommune.

Det er Kirkeministeriet og Haderslev Stift, der giver afslag. Begge fastholder, at en skov vil hindre udsynet til kirken, og henviser til det gamle notat, der blev lavet af Vejle Amt.