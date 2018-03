Kø-kørsel får politi til at åbne ekstra spor på motorvej

Tæt trafik ved den dansk-tyske grænse får politiet til at åbne ekstra spor ind i landet.

Der er tryk på den dansk-tyske grænse lige nu, og det har fået politiet til at åbne et ekstra spor ind i landet.

- Det er noget, vi gør, når der er travlhed ved grænsen i forbindelse med for eksempel ferie og helligdage, siger Allan Dalager, vagthavende ved Udlændingekontrolafdelingen i Padborg til TV SYD.

Vi åbner ekstra spor, når der er travlhed ved grænsen i forbindelse med for eksempel ferie og helligdage. Allan Dalager, vagthavende, Udlændingekontrolafdelingen.

Ifølge Allan Dalager holder grænsevagterne øje med presset på grænsen, og åbner ekstra spor, hvis der er kø.

- Men det hænder også, at bilister selv gør os opmærksomme på, at de har holdt i kø fra Scandinavian Park (indkøbscenter et par kilometer syd for grænsen), og så åbner vi også et ekstra spor ind i landet.

Det er både danske bilister og tyske turister på vej ind i landet, der er årsag til travlheden lige nu.

Det ekstra spor holdes åbent ind til videre.