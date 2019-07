Motorvejen igen farbar - forlænget rejsetid efter lang kø

Kø efter uheld på E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning.

Opdatering: Ved 17-tiden mandag oplyste Vejdirektoratet, at motorvej E45 i nordgående retning igen er farbar efter et færdselsuheld nord for Vejle. Dog må trafikanter fortsat regne med forlænget rejsetid - og at trafikken vil være påvirket til ud på aftenen.

Et færdselsuheld på E45 i nordgående retning ved Vejlefjordbroen har spærret det ene spor på den østjyske motorvej. Der er lange køer på stedet.

Vejdirektoratet oplyser, at der tidligst er ryddet op ved 17-tiden, og at bilister skal regne med en forlænget rejsetid på op til en time og 30 minutter.

Trafikken forventes først at være normal igen ud på aftenen.