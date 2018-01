Københavnere om Sønderjylland: - Nogle tror, der ikke er sygehus eller gadelys

Når en københavner-medarbejder i en af statens institutioner overvejer at flytte til Syd- og Sønderjylland, så har de flere fordomme om det ’mørke Jylland’.

Work Live Stay Southern Denmark står klar, når københavnere overvejer at tage springet fra hovedstaden til Syd- og Sønderjylland.

Foreningen arbejder for at forbedre syddanske virksomheders muligheder for vækst via tiltrækning og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft.

Arbejdskraften kan blandt andet komme fra de københavnere, der overvejer at flytte med i forbindelse med udflytningen af de nye statslige arbejdspladser til vores landsdel.

Men der er stor forskel på, hvad københavnerne egentlig har af forestillinger om Syd- og Sønderjylland, fortæller direktør i Work Live Stay Southern Denmark, Camilla Høholt Smith, til TV SYD.

- Nogle ved lidt, nogle ved meget, og nogle ved slet ikke noget. Det er meget forskelligt. Nogle af dem har jo en fortid i Syd- og Sønderjylland. Andre tror, at vi lever i det meget, meget mørke Jylland uden kontakt til den verden, som de kender.

Det kan være alt fra, at vi ingen sygehuse har, eller at der er manglende gadelys i vores byer, og til den her opfattelse af, at café- og kulturliv ikke er noget, der eksisterer på den anden side af Valby Bakke. Camilla Høholt Smith, direktør, WLS

Hun har et sjældent indblik i, hvad københavnerne tænker om Syd- og Sønderjylland.

Direktøren mener dog også, at nogle ser det som en mulighed for at komme tilbage til landsdelen.

- Det er en mulighed for at komme tættere på familien. Og komme til et miljø, hvor det hele ikke går så stærkt, og dermed er der også mere plads til at være familie.

Men for mange er stadig i tvivl om, hvad landsdelen kan tilbyde. Og det skal der ændres på.

- Vi har stadigvæk en meget stor opgave med at gøre det håndgribeligt, hvad det egentlig vil sige at flytte til vores del af Danmark. At vi stadig mangler noget, når det kommer til oplysning og viden. Hvad er det helt konkret, man flytter til, siger Camilla Høholt Smith.