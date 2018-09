Købere klar til at overtage forladt strandhotel

Fire-fem interesserede købere er i dialog med statens ejendomsselskab om at overtage Vejers Strandhotel.

-Virkelig mange var interesserede, men derfra og til at drive et strandhotel er der et stykke vej, siger direktør i statens ejendomsselskab, Freja, Carsten Rasmussen, til TV SYD.

Vejers Strandhotel ligger på en grund, som staten ejer, og den blev annonceret til salg i august, efter at kontrakten med den hidtidige lejer, familien Frandsen, udløb efter 57 år.

- Vi har nu reduceret gruppen af interesserede købere til fire-fem, som vi vurderer, kan løfte opgaven, siger Carsten Rasmussen.

Carsten Rasmussen, direktør, ejendomsselskabet Freja

Gruppen består af et miks af folk i ejendoms- og hotelbranchen, som alle er danske.

Carsten Rasmussen oplyser, at målet er at få opført et nyt hotel inden for den gældende lokalplan.

- Det er ikke vores udgangspunkt, at der skal udvikles en ny lokalplan for området, siger direktøren.

Han vurderer, at der måske først er truffet en endelig aftale med en køber ved årsskiftet.