Købmand beder om hjælp: Butikken drukner i pakker

Black Friday, Black Weekend, Cyper Monday og en julehandel, der er godt i gang.

Det strømmer ind med små og store pakker i Allan Piihl Haagensens pakkeshop i Gesten.

Problemet er bare, at der slet ikke er plads til de mange pakker, der fylder købmandsbutikken op.

- Vi er jo ikke interesseret i, at kunderne ikke kan komme til at købe vores varer. Det er jo det, vi lever af, siger Allan Piihl Haagensen.

Derfor har købmanden været nødt til at sætte et loft på hvor mange pakker, han kan have plads til.

Og opfordringen den er klar. Hent din pakke med det samme og lad være med at vente på den næste pakke.

Den er der nemlig slet ikke plads til.