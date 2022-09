Økonomisk hjælp redder købmænd: - Vi har ro i maven nu

Det er et sjældent syn for tiden. En købmand med et smil på læben. Men det er alt andet lige det, der er, hos købmanden i Stenderup-Krogager.

- Smilet er blevet noget større, end det var tidligere. Det er helt sikkert, lyder det fra købmand Brian Duedal, der driver Min Købmand i Stenderup-Krogager ved Grindsted.

For selv om energikrisen sender udgifterne i vejret hos den lille købmand, er der nu udsigt til bedre tider.

- Vi har ro i maven nu i forhold til, hvad vi har haft den seneste halvanden måned, hvor vi har været sikker på, at vi ikke ville overleve, siger Brian Duedal.