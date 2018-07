Købte billige modelbiler - nu er han sigtet for hæleri

I begyndelsen af maj måned fik en samler af modelbiler stjålet biler til en værdi af omkring 25.000 kroner. Forleden opdagede han, de var til salg på en Facebook-gruppe. Nu er en 37-årig mand sigtet for hæleri.

I maj måned fik en samler af modelbiler i Rødekro stjålet biler til en værdi af omkring 25.000 kroner. For kort tid siden opdagede han, at nogle af bilerne var til salg på en Facebook-side.

Manden kontaktede politiet, som rykkede ud på en adresse i Aabenraa Kommune, hvor de fandt de fleste af de stjålne modelbiler.

Den 37-årige mand, der havde tingene liggende og havde sat dem til salg, er nu sigtet for hæleri.

Hans forklaring er, at han har købt bilerne uden faktura eller kvittering for under halvdelen af deres værdi. Når det er tilfældet, bliver man som sagt sigtet for hæleri.