Køernes festdag er lige om hjørnet

Søndag bliver der trængsel på de danske græsmarker, når de økologiske køer springer ud i foråret.

"En ko er en ko, til den dør". Sådan lød det i Sebastians sang "Den lille malkeko" fra 1979. Og sådan er det jo heldigvis stadig, men spørger du en økologisk landmand, så vil han sige, at der er stor forskel på, hvordan en ko er en ko i dagligdagen. For når de økologiske køer i morgen, med 250.000 danskere som vidner, hopper ud på de forårsgrønne marker, så kan man ikke tage fejl: Det her er et rigtigt ko-liv. Efter alle kunstens økologiske regler, så lukkes alle landets økologiske køer på græs i morgen og skal være der hele sommerhalvåret.

Køerne kigger ud gennem gardinerne og trækker ned til døren. De ved helt sikkert, hvad der skal ske Christian Bejer Petersen, økologisk landmand, Brørup

Og på Debelgaard i Brørup er landmand Christian Bejer Petersen da heller ikke i tvivl. Han siger ligefrem, at han kan se, at køerne glæder sig til økodag.

- Det kan vi da klart mærke, når vi går i stalden og gør klar til i morgen. Køerne kigger ud gennem gardinerne og trækker ned til døren. De ved helt sikkert, hvad der skal ske.

Det er køernes fest

Christian Bejer Petersen er 6. generation på Debelgaard og har været økologisk landmand siden 1997. Han er en af flere hundrede økologiske landmænd, der søndag åbner dørene til sit landbrug for alle interesserede.

- Det er vigtigt for os, at Økodag er køernes fest. Så det er det, der er hovedfokus, når vi åbner vores hjem for de knap 2.500 besøgende, der plejer at komme forbi på dagen, siger Christian Bejer Petersen, der ser frem til at dele glæden ved at se køerne løbe på græs.

Udover at opleve Debelgaards 400 køer løbe foråret i møde, er der også rig mulighed for at afprøve andre landlige aktiviteter. De besøgende kan blandt andet se en ko blive malket, tegne på væggene, lede efter karameller i snittet halm og erhverve sig et legetøjstraktorkørekort.