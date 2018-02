Køkkenchef: Michelinstjerne giver provinsby rygrad

Fredericia-restaurant fik sin første michelinstjerne i fjor. Det har givet byen et løft, siger køkkenchef.

Restauranten Ti Trin Ned i Fredericia modtog ved sidste års uddeling af michelinstjerner sin første stjerne. Mandag kl. 17.00 fordeles michelinstjernerne for 2018 til de danske restauranter.

At hente en stjerne til Fredericia-restauranten sidste år gjorde den til en af de få michelinrestauranter i Danmark, der ligger uden for København og Aarhus.

Det har ikke bare givet et løft til restauranten, men til hele byen. Det fortæller køkkenchef og medejer Rainer Gassner.

- Det, der har overrasket mig mest, er opbakningen fra Fredericia. Vi mærker uden tvivl en særlig stolthed i byen over at have en restaurant med en michelinstjerne. Det gav et løft til hele byen.

Da tyske Rainer Gassner og hans kone flyttede til Fredericia for 16 år siden, var deres indtryk, at det var en lidt nedtrykt arbejderby. Det mener Gassner, at michelinstjernen har været med til at ændre på.

- Det er dejligt at gå på gaderne igennem byen nu. Fredericianerne går oprejst og har fået noget rygrad, siger Rainer Gassner.

Vi mærker uden tvivl en særlig stolthed i byen over at have en restaurant med en michelinstjerne. Rainer Gassner, Ti Trin Ned, Fredericia

Generelt bliver Gassner-parrets kamp for gastronomien i Fredericia værdsat i byen, der ligger godt en times kørsel syd for Aarhus.

For nylig modtog de byens erhvervspris, hvilket ifølge Rainer Gassner blandt andet skyldes deres stædighed og kamp for at blive ved i provinsen.

- Det ville måske have været lettere at flytte til Aarhus eller København for at få en stjerne, men det har aldrig været vores formål. Vi ville bare gerne drive en god restaurant i Fredericia, siger køkkenchefen.

Restauranten endte med at ligge i Fredericia af den simple årsag, at det var det, som parrets økonomi rakte til.

- Vi var noget yngre og havde ikke så mange penge. Vi forelskede os i restaurantens lokaler, og så blev vi fredericianere, siger Gassner.

En del af forklaringen på, hvorfor det er lykkedes dem at drive en god restaurant, er, at de ved siden af restauranten har et landbrug, hvor de dyrker alle grøntsagerne til restauranten selv.

Derudover peger Rainer Gassner på, at en firedages arbejdsuge sikrer glade og veludhvilede medarbejdere.

Om forventningerne til mandagens uddeling af michelinstjerner siger Gassner:

- Vores mål er at bibeholde stjernen, men vores allerstørste mål er at blive ved med at køre restauranten, som den kører nu. Så må vi bare håbe, at Michelin synes, det er godt nok.

Læs også Ti Trin Ned får Michelin-stjerne