Kølig start på ugen inden varmen vender tilbage - måske med rekordgrader

Onsdag kan blive meget hed og fugtig med mulig ny varmerekord.

Temperaturerne mandag vil ligge på mellem 18 og 25 grader. Tirsdag bliver landet ramt af en såkaldt varmepumpe. Det er en koldfront i Nordsøen, der gør, at den meget varme luft fra Sydeuropa "pumpes" op til Danmark.

Sønderjylland blive først til at mærke varmen. Hvis temperaturen på onsdag overstiger 36,4 grader, vil det blive den varmeste dag målt i Danmark nogensinde.

- Den seneste prognose viser, at vi ikke kommer til at slå rekorden, men det er altså tæt på. Der er helt bestemt potentiale, så jeg vil ikke udelukke, at det kan ske, hvis alt står rigtigt i forhold til en masse solindstråling og stille vejr, siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Bolette Brødsgaard tidligt mandag morgen til Ritzau.

Natten til torsdag vender vejret en smule og bliver - efter omstændighederne - lidt køligere. Således får vi torsdag temperaturer på omkring 25 grader og mulighed for regn- og tordenbyger.

Også fredag ser det ifølge DMI ud til at blive en smule vådt mange steder med regn- og tordenbyger.