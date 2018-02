Kør forsigtigt: Der saltes i hele Syd- og Sønderjylland

Det kan være glat, hvis du skal ud på vejene, så kør forsigtigt.

Det bliver endnu koldere i løbet af aftenen og natten. Temperaturen falder til mellem to og frem graders frost. Det kan betyde glatte veje.

Saltsprederen har da også være i gang i hele Syd- og Sønderjylland. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Kulden fortsætter mandag. Her vi temperaturen ligge mellem to graders frost og frysepunktet. Det oplyser DMI. Deruover kan syd- og sønderjyderne forvente lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Vinden vil være let til jævn og komme fra øst og nordøst.

Kør forsigtigt derude, det kan være glat.