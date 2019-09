Kør forsigtigt - der er vand overalt

Politiet opfordrer bilisterne til at køre efter forholdene.

Den megen regn har gjort kloakdækslerne rastløse. Et er sprunget af i Hjerting ved Esbjerg og et par stykker på Fanø.

Derudover er vejbanerne mange steder fyldt med vand, så politiet opfordrer til, at man kører efter forholdene. Ellers risikerer man aqua-planing, der virker lidt på samme måde som is på vejen: Man ender i grøften eller det, der er værre.

Ikke desto mindre lykkedes det en medborger at blive taget af politiets fartkontrol i at forcere en vej forklædt som vådområde med 124 kilometer i timen, hvor han måtte køre 80. Det var på Haderslevvej ved Ribe tidligere på aftenen. Det betales der for i mange år, der kun var en stakket glæde.