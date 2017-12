Kør i god tid på årets største rejsedag

Årets største rejsedag er lige begyndt. Mange kører hjem til jul, og det giver risiko for kø. Især på E45 mellem Kolding og Århus.

Man sætter sig bag rattet, ivrig efter at komme hjem til familien og holde jul. Det går fint, indtil man ser bremselyset på bilen foran. Og så holder man der. Midt på motorvejen i en kø, der bliver ved og ved.

D. 23 december er årets største rejsedag. Både på vejene og i den offentlige transport flokkes vi for at komme hjem til familien. Heldigvis er der flere ting, man kan gøre for at undgå at sidde fast i de længste køer.

Her er nogle af Vejdirektoratets tips til, hvordan man undgår den værste juletrafik.

For det første gælder det om at køre på skæve tidspunkter. Spidsbelastningen på vejene er mellem kl. 11.00 og 13.00. Her i Syd- og Sønderjylland er det især på E45 mellem Kolding og Århus, at man risikerer at sidde fast i kø.

Og så skal man holde øje med vejrudsigten. Det har vi på TV SYD allerede gjort og kan fortælle, at lillejuleaftens vejr byder på regn og finregn i løbet af dagen, men til gengæld slipper vi for isglatte veje, da temperaturen holder sig mellem fem og ni grader. Der er - især på vestkysten - risiko for vindstød af stormstyrke, så vær forsigtige over Vejlefjordbroen og Lillebæltsbroen.

Det har vi på TV SYD allerede gjort, og vi kan fortælle, hvor man kan finde opdaterede oplysninger om ulykker, lukkede vejstrækninger og kø.

Og husk at køre i god tid.

Til de togrejsende lyder rådet fra DSB, at man skal købe en pladsbillet, hvis det er muligt. Mange afgange fra København til Jylland er fuldt bookede, og det kan betale sig at køre tidligt på dagen lillejuleaften.

TV SYD ønsker god tur.